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Новое поколение Volkswagen Golf уже замечено на тестах на Нюрбургринге
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Новое поколение Volkswagen Golf уже замечено на тестах на Нюрбургринге 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Новинку стоит ожидать летом следующего года, облегченной на 70 килограмм.
Инженеры автоконцерна Volkswagen уже начали тестирование прототипов нового поколения Golf Mk8. И не где-нибудь, а сразу на легендарной трассе Нюрбургринг. Фотошпионы заметили испытательный мул в кузове текущей генерации Golf, и выложили его фотографии в Сеть.
На текущий момент обкатываются основные агрегаты будущей модели без нового кузова. Поэтому оценить черты дизайна новинки 2019 года не представляется возможным. Ожидается, что Golf Mk8 получит дизайн в стиле лифтбека Arteon и нового поколения кроссовера Touareg. Также стоит присмотреться к концепту Golf GTE Sport 2015 года.
Основой для восьмого поколения популярного немецкого хэтчбека послужит модернизированная модульная платформа MQB. По сравнению с предшественником новый Golf сбросит до 70 килограмм снаряженной массы. У мула сдвинут задний бампер, и установлены более пухлые колесные арки. Новинка получит кузов немного длиннее и шире. В линейке моторов обязательно появится модернизированная гибридная установка. Ее детали пока не раскрываются.
Фотошпионы сумели сделать снимки и салона тестового прототипа. Внимание привлекает селектор коробки передач, как у нового Touareg. Вот только с помощью него можно будет управлять не классическим автоматом с гидротрансформатором, а роботизированной КПП DSG. Вместо циферблатов панели приборов вставлен цифровой дисплей. На центральной консоли также появилась рамка под большой тачскрин.
Концепт Volkswagen Golf GTE Sport 2015
По официальным данным, первая партия Volkswagen Golf восьмого поколения сойдет с конвейера в июне следующего года. Продажи в Европе начнутся в конце 2019 года. Одновременно с ним Volkswagen должен будет представить серийный электрический хэтчбек I. D. — первенец нового семейства EV, которое до 2025 года будет насчитывать пять моделей.
также накануне была представлена версия пикапа Volkswagen Amarok с более мощным турбодизелем V6.
По материалам: www.kolesa.ru
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