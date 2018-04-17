Haima рассекретила кроссовер в стиле нового Hyundai Santa Fe

Автопроизводитель Haima показал новый среднеразмерный паркетник под индексом SG00.

Известно, что новый кроссовер дебютирует 25 апреля на автовыставке в Пекине. Отмечен, что дизайн «передка» нового авто скопирован с нового Hyundai Santa Fe. Например, модель наградили такой же головной оптикой на LED-элементах и шестиугольной решёткой радиатора. Плюс к этому, кросс получил оригинальные задние фонари, которые соединены в моноблок, и два «фальшивых» патрубка выхлопа.

Техническую «начинку» Haima SG00 пока не раскрывают, однако ожидается, что в моторном отсеке ново установят 1,5-литровый турбодвижок, сочетающийся с вариатором. Привод предусматривается только передний.

Салон сделан по мотивам младшего собрата Haima S5 свежей генерации. Интерьер украшает аналогичная передняя панель с тремя дефлекторами вентиляции и парящий тачскрин «мультимедийки».