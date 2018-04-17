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Haima рассекретила кроссовер в стиле нового Hyundai Santa Fe
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Haima рассекретила кроссовер в стиле нового Hyundai Santa Fe 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Haima показал новый среднеразмерный паркетник под индексом SG00.
Известно, что новый кроссовер дебютирует 25 апреля на автовыставке в Пекине. Отмечен, что дизайн «передка» нового авто скопирован с нового Hyundai Santa Fe. Например, модель наградили такой же головной оптикой на LED-элементах и шестиугольной решёткой радиатора. Плюс к этому, кросс получил оригинальные задние фонари, которые соединены в моноблок, и два «фальшивых» патрубка выхлопа.
Техническую «начинку» Haima SG00 пока не раскрывают, однако ожидается, что в моторном отсеке ново установят 1,5-литровый турбодвижок, сочетающийся с вариатором. Привод предусматривается только передний.
Салон сделан по мотивам младшего собрата Haima S5 свежей генерации. Интерьер украшает аналогичная передняя панель с тремя дефлекторами вентиляции и парящий тачскрин «мультимедийки».
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