Новый Santa Fe только вышел на рынок, а у него уже появился подражатель из Китая

«Поднебесная» компания Haima представила флагманский кроссовер, который внешне оказался похож на модель Хёндэ . «Китаец» будет доступен с тремя турбомоторами.

Новый «паркетник» Haima пока известен под индексом SG00. Машина, представленная сегодня в Китае, является предсерийным образцом, на конвейер эта модель встанет в следующем году, у товарной версии, скорее всего, будет другое название. Фотографии новинки опубликовало издание Autohome. Передняя часть кросса выполнена в стиле Hyundai Santa Fe последней генерации. Впрочем, корма и интерьер у «китайца» другие, разве что в салоне также установлен «парящий» экран мультимедиа-система, но такие «планшеты» сейчас есть у моделей многих брендов.

В основе SG00 лежит новая платформа HMGA (Haima Global Architecture), которая, предположительно, разработана собственными силами компании Haima. Отметим, другие нынешние модели китайской марки в основном базируются на «тележке» от Mazda3 первого поколения.

Китайский кросс компактнее последнего Santa Fe: длина Haima SG00 равна 4 565 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 682 мм, размер колесной базы составляет 2 700 мм. Для сравнения, габариты «корейца» 4 770/1 890/1 680 мм, колесная база — 2 765 мм. По предварительным данным, новинка Haima будет доступна только в пятиместной версии, тогда как у Санты есть семиместный вариант.

В линейку моторов SG00 войдут бензиновые «турбочетверки» 1.5 и 1.6, а также турбированный трехцилиндровый двигатель 1.2. Отдача моторов пока не разглашается. По уточненным данным, такие же двигатели предусмотрены и для кроссовера Haima S5 нового поколения, на этой модели полуторалитровый мотор выдает 148 л.с., мощность движка 1.5 — 163 л.с., 1.6 — 184 л.с. Haima SG00 будет оснащаться «механикой», «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, «паркетнику» S5 положены КВП, АКП или вариатор. Привод же у обоих SUV, вероятно, будет только передним — в Китае полноприводные кроссоверы особым спросом не пользуются.

В арсенале Haima SG00 значатся: светодиодная оптика, виртуальная «приборка», системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения, распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамный люк.

Цена новинки пока не объявлена, но известно, что SG00 будет дороже кроссовера S5. Прайс-лист «пятерки» второго поколения тоже еще не опубликован, этот кросс поступит в продажу позже в текущем году. Haima S5 первой генерации стоит от 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 780 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее Haima показала предвестника нового минивэна: концептуальный MPV дебютирует на Пекинском автосалоне, который откроется 25 апреля 2018 года. Скорее всего, SG00 и новый S5 тоже привезут на мотор-шоу.

По материалам: www.kolesa.ru