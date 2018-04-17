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Lifan начал продавать в России новый кроссовер (будущий бестселлер)
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Lifan начал продавать в России новый кроссовер (будущий бестселлер) 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Lifan назвал российские цены и начал продажи нового кроссовера X70, который постепенно сменит самую продаваемую машину марки на нашем рынке — модель X60. Одним из конкурентов Lifan X70, помимо «китайцев», является Hyundai Creta.
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