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Lifan начал продавать в России новый кроссовер (будущий бестселлер)
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Lifan начал продавать в России новый кроссовер (будущий бестселлер)
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Lifan
назвал российские цены и начал продажи нового кроссовера X70, который постепенно сменит самую продаваемую машину марки на нашем рынке — модель X60. Одним из конкурентов
Lifan X70
, помимо «китайцев», является
Hyundai
Creta.
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