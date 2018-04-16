Новый Lifan X70 будет стоить в России от 799 000 рублей

Компания Lifan объявила стоимость нового кроссовера X70, продажи которого в России стартуют 17 апреля. Как уже сообщалось ранее, новинка будет предлагаться с безальтернативным двухлитровым мотором мощностью 136 л.с., пятиступенчатой «механикой» или вариатором. В продаже будет четыре комплектации — все переднеприводные. Минимальная стоимость Lifan X70 — 799 000 рублей.

Самой доступной будет комплектация Base с «механикой». За 799 000 рублей покупатель получит кроссовер, оснащённый 17-дюймовыми дисками, тканевой отделкой салона, системой курсовой устойчивости, системой помощи при трогании на подъёме, линзованными галогеновыми фарами с корректором угла наклона, передними и задними противотуманками, датчиком давления в шинах, системой контроля усталости водителя, системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектация Standart, также получившая только МКПП, будет стоить от 849 900 рублей. Данная версия дополнительно получила зеркала заднего вида с электрорегулировкой, повторителями поворотов и обогревом, шторку багажника, задние датчики парковки, кондиционер, круиз-контроль.

Версия Comfort может оснащаться как «механикой», так и вариатором. Минимальная стоимость — 899 900 рублей и 959 900 рублей, соотвественно. Данную комплектацию дополнили электропривод складывания боковых зеркал, мультфункциональный руль, кожаный салон, двухступенчатый обогрев водительского и пассажирского сидений, мультимедийка с 9-дюймовым ЖК-экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона, ограничитель скорости.

Новый Lifan X70 в топовой комплектации Luxury также можно приобрести как с МКПП, так и с вариатором. В первом случае минимальная стоимость составит в 939 900 рублей, а во втором — 999 900 рублей. У данной версии, кроме вшепереисленного оборудования, есть 18-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски, кожаная отделка рулевого колеса, передние трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями, передние датчики парковки, бесключевой доступ, люк с электроприводом, электрорегулировка сиденья водителя в шести направлениях.