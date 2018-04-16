Российские автодилеры озвучили стоимость нового Infiniti QX80

Российские автодилеры именитого премиального автобренда Infiniti дали старт оформления заявок по предзаказам на автоновинку 2018 года — автомодель QX80.

Россиянам предложат две основные модификации: Luxe и Luxe ProActive. По силовой стороне автомобиль оснащается 5,6-литровым мотором на 405 л.с. Привод у автоновинки исключительно полный.

В начальном исполнении «Люкс» обсуждаемая автоновинка оснащается современными системами помощи водителю в управлении и системами безопасности. К услугам водителя удобная система навигации InTouch. Нельзя не отметить довольно удобную систему т.н. интуитивного освещения welcome Lighting.

За семиместную модификацию необходимо заплатить от 4855000 рублей. Восьмиместная модификация имеет цену от 4870000 рублей.

В комплектации ProActive предоставляется более расширенный пакет безопасности Infiniti Drive Assist.

Также обсуждаемая модификация комплектуется премиальной аудиосистемой Bose Cabin Surround 5.1 c пятнадцатью динамиками и другими полезными опциями. За семиместную модификацию нужно выложить от 5180000 рублей. Восьмиместная потянет от 5200000 российских рублей.