Ещё
Российские автодилеры озвучили стоимость нового Infiniti QX80
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские автодилеры озвучили стоимость нового Infiniti QX80 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры именитого премиального автобренда Infiniti дали старт оформления заявок по предзаказам на автоновинку 2018 года — автомодель QX80.
Россиянам предложат две основные модификации: Luxe и Luxe ProActive. По силовой стороне автомобиль оснащается 5,6-литровым мотором на 405 л.с. Привод у автоновинки исключительно полный.
В начальном исполнении «Люкс» обсуждаемая автоновинка оснащается современными системами помощи водителю в управлении и системами безопасности. К услугам водителя удобная система навигации InTouch. Нельзя не отметить довольно удобную систему т.н. интуитивного освещения welcome Lighting.
За семиместную модификацию необходимо заплатить от 4855000 рублей. Восьмиместная модификация имеет цену от 4870000 рублей.
В комплектации ProActive предоставляется более расширенный пакет безопасности Infiniti Drive Assist.
Также обсуждаемая модификация комплектуется премиальной аудиосистемой Bose Cabin Surround 5.1 c пятнадцатью динамиками и другими полезными опциями. За семиместную модификацию нужно выложить от 5180000 рублей. Восьмиместная потянет от 5200000 российских рублей.
Car.ru: последние новости
Известны поддержанные авто, которые не теряют в стоимости! Tesla представила новый браузер для своих автомобилей 999 999 евро за отечественный автомобиль, купят ли в Германии?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать146
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение