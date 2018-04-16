«Горячая» версия Toyota Corolla пойдет в серию через два года 

Глава продаж и маркетинга Toyota в Австралии положительно отзывался о перспективах создания более мощной версии Corolla. Во время интервью, Шон Хэнли отметил, что автомобиль появится в любом случаи и подчеркнул: «Я хотел бы увидеть его как можно скорее».
По предварительным данным, модель Corolla, известная на некоторых рынках как Yaris, получит наименование GR и составит серьезную конкуренцию Volkswagen Golf GTI, новому Hyundai i30 N и следующему Ford Focus ST. Представитель компании сказал, что Corolla GR прибудет на австралийский рынок примерно через три года, а на других — появится немного раньше. Автомобиль будет использовать модернизированный двигатель от Yaris GRMN, и получит специальную подвеску, пересмотренную тормозную систему и аэродинамический обвес. Что касается более «горячей» версии GRMN, пока неизвестно появится ли модель, обеспечивающая свыше 300 лошадиных сил. Напоминаем, ограниченная Yaris GRMN использует 1,8-литровый двигатель с наддувом, производящий 209 лошадиных сил, что соединяется с шестиступенчатой коробкой передач и переднеприводной системой. Такое оснащение позволяет автомобилю достигать 0-100 км/ч за 6,3 секунды и разгоняться до 230 км/ч.