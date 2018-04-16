Ещё
«Горячая» версия Toyota Corolla пойдет в серию через два года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Горячая» версия Toyota Corolla пойдет в серию через два года 

Auto.Today 34 минуты назад
Фото: Auto.Today
Глава продаж и маркетинга Toyota в Австралии положительно отзывался о перспективах создания более мощной версии Corolla. Во время интервью, Шон Хэнли отметил, что автомобиль появится в любом случаи и подчеркнул: «Я хотел бы увидеть его как можно скорее».
По предварительным данным, модель Corolla, известная на некоторых рынках как Yaris, получит наименование GR и составит серьезную конкуренцию Volkswagen Golf GTI, новому Hyundai i30 N и следующему Ford Focus ST. Представитель компании сказал, что Corolla GR прибудет на австралийский рынок примерно через три года, а на других — появится немного раньше. Автомобиль будет использовать модернизированный двигатель от Yaris GRMN, и получит специальную подвеску, пересмотренную тормозную систему и аэродинамический обвес. Что касается более «горячей» версии GRMN, пока неизвестно появится ли модель, обеспечивающая свыше 300 лошадиных сил. Напоминаем, ограниченная Yaris GRMN использует 1,8-литровый двигатель с наддувом, производящий 209 лошадиных сил, что соединяется с шестиступенчатой коробкой передач и переднеприводной системой. Такое оснащение позволяет автомобилю достигать 0-100 км/ч за 6,3 секунды и разгоняться до 230 км/ч.
Auto.Today: последние новости
G-Power предоставил дополнительную мощность для BMW M3 Рендерные снимки следующего поколения Ford Focus RS уже в сети Volkswagen Golf GTI станет электрическим и примет участие в гонках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать146
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение