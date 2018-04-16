Porsche использует конструктор Lego для создания точной копии 911 Turbo

Из Lego собрали полноразмерный аналог 911 Turbo 3.0.

Porsche выставила копию легендарного спорткара из кирпичиков конструктора в своём музее, находящемся в Штутгарта. Так что, если будете там, можете на него посмотреть вживую собственными глазами. Заметить нужно, что специально под этот интересный проект Lego изготовила большие кубики конструктора.

Напомним, что 911 Turbo 3.0 блистал в 1970-х годах, став, между прочим, первой турбированной моделью «Порше». Конечно, говорим про гражданские машины прославленного немецкого автопроизводителя. Всего же «Порше» выпустила 2819 таких авто. Реальный «собрат» имел 260-сильный мотор. Понятно, что в пластмассовом «родственнике» двигателя нет и не может быть.