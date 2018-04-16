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В апреле Volvo повысил стоимость некоторых автомоделей на российском авторынке
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В апреле Volvo повысил стоимость некоторых автомоделей на российском авторынке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно отчета автоаналитиков «Автостата» апрельский прайс шведского автобренда Volvo подрос на 30-200000 рублей.
Так линейка S60 (кроме модификации Kinetic) подорожала в среднем на 30000 рублей и предлагается от 2218000 рублей. А модификация S60 Cross Country в новом ценнике от 2460000 рублей.
Довольно сильно изменился ценник Volvo S60 с силовым агрегатом T6 AWD Drive-E. Такая автомодель стоит теперь на 200000 рублей дороже — от 2925000 рублей. А его спорт-версия R-Design — от 3025000 рублей.
Также глобально подорожали седаны S90 с агрегатом T6 AWD Drive-Е. Новая цена варьируется от 3700000 до 4105000 рублей.
Новая цена вседорожников Volvo XC60 стартует от 2985000-3385000 рублей с бензиновым агрегатом и от 3244000-3644000 рублей с дизелем.
Внедорожники линейки Volvo XC90 в среднем прибавили по 60000 рублей и теперь предлагаются от 3609000 рублей с бензиновым мотором и от 3719000 рублей с дизелем.
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