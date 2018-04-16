Infiniti QX80 стал дороже на 905 тысяч рублей, с чем связаны изменения и чем будет оснащена новая версия. Полный обзор.

Нежданно негаданно взлетела цена на новую версию кроссовера Infiniti QX80.

Как сообщает пресс-служба россикийского представителя автомобильного бренда Инфинити, в настоящее время 16 апреля 2018 года стала известна новость о том, что стоимость на данную модель авто станет значительно выше.

Разница между стоймостью автомобиля Luxe, которая была установленна ранее и стоймостью на сегодняшний день составила — 905 000 рублей. Сумма на самом деле не маленькая, а за эту разницу можно было приобрести ещё один атомобиль.

На данный момент модель стоит 4 миллиона 855 тысяч рублей. Версия, которая оснащена восьми местным салоном обойдётся потенциальным покупателям в 4 миллиона 870 тысяч рублей. Есть ещё одна модицикация, она является самой дорогой и называется Luxe ProActive, её стоимость на данный момент 5 миллионов 185 тысяч рублей, за семи местное исполнение, восьми местное обойдётся на пятнадцать тысяч рублей.

Японский внедорожник теперь оснащён силовым агрегатом с восьмью цилиндрами. При объёме 5,6 литров может развить мощность в 405 л.с Ранее выпущенная версия этого автомобиля имела точно такой же мотор. Также новая версия имеет семиступенчатую автоматическую коробку переключения передач. Производители утверждают, чтобы данному внедорожнику разогнаться с нуля до ста километров в час не нужно будет больше 6,5 секунды. Это отличный результат для автомобиля таких габаритов. Максимальная скорость, до которой может разогнаться автомобиль составляет 210 километров в час.

Официальная презентация Infiniti QX80 состоится в Дубае, в рамках автомобильного салона. Кстати, ранее в Нью-Йорке был представлен автомобиль QX80 Monograph, он считается прототипом новой модели.

База автомобиля уже ранее была пополненна: Светодиодной передней оптикой. Экранами для задних пассажиров. Системой кругового видеообзора. Информационной системой нового поколения, она выводила всю информацию о пробках в настоящее время. Электрорегулирока кресел, а также очень много и других оснащений.

Производители заявили, что планируют вывести модели Q50, Q60, Q70 абсолютно на новый уровень, скорее сего они будут иметь полный привод и электрификацию.