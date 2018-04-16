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Infiniti QX80 стал дороже на 905 тысяч рублей.
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Infiniti QX80 стал дороже на 905 тысяч рублей. 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Нежданно негаданно взлетела цена на новую версию кроссовера Infiniti QX80.
Как сообщает пресс-служба россикийского представителя автомобильного бренда Инфинити, в настоящее время 16 апреля 2018 года стала известна новость о том, что стоимость на данную модель авто станет значительно выше.
Разница между стоймостью автомобиля Luxe, которая была установленна ранее и стоймостью на сегодняшний день составила — 905 000 рублей. Сумма на самом деле не маленькая, а за эту разницу можно было приобрести ещё один атомобиль.
На данный момент модель стоит 4 миллиона 855 тысяч рублей. Версия, которая оснащена восьми местным салоном обойдётся потенциальным покупателям в 4 миллиона 870 тысяч рублей. Есть ещё одна модицикация, она является самой дорогой и называется Luxe ProActive, её стоимость на данный момент 5 миллионов 185 тысяч рублей, за семи местное исполнение, восьми местное исполнение обойдётся на пятнадцать тысяч рублей дороже.
Японский внедорожник оснащён силовым агрегатом с восьмью цилиндрами. При объёме 5,6 литров может развить мощность в 405 л.с Напомним, что ранее выпущенная версия этого автомобиля имела точно такой же мотор. Также новая версия имеет семиступенчатую автоматическую коробку переключения передач. Производители утверждают, что авто сможет разогнаться с нуля до ста километров в час за 6,5 секунды. Это отличный результат для автомобиля таких габаритов. Максимальная скорость составляет 210 километров в час.
Официальная презентация Infiniti QX80 состоится в Дубае, в рамках автомобильного салона. Кстати, ранее в Нью-Йорке был представлен автомобиль QX80 Monograph, он считается прототипом новой модели.
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