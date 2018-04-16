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Jaguar Land Rover увольняет рабочих на заводе в Великобритании
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Jaguar Land Rover увольняет рабочих на заводе в Великобритании 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Проблемы с продажами некоторых модификаций вынуждают компанию пойти на самые радикальные меры по сокращению издержек.
Как сообщает австралийское автомобильное издание Caradvice, компания не собирается продлевать трудовые договоры приблизительно с 1 000 сотрудниками, которые работают на заводе компании в Солихалле.
Компания комментирует данную информацию следующим образом:
В свете продолжающихся встречных ветров, влияющих на автомобильную промышленность, мы вносим некоторые коррективы в наши производственные графики и уровень персонала. Однако мы продолжаем набирать большое количество высококвалифицированных инженеров, выпускников и учеников, поскольку мы более чем пропорционально инвестируем в новые продукты и технологии.
По данным портала Carsalesbase, в феврале дилеры Jaguar продали в европейских автосалонах 2 468 автомобилей, тогда как годом ранее продажи достигали 3 414 экземпляров. В январе было реализовано 4 207 автомобилей, тогда как годом ранее 5 811, причём продажи падают именно дизельных версий. В марте доля продаж машин с дизельными двигателями в Великобритании составила 32,4%, тогда как бензиновые версии теперь составляют 62,5% всех продаж.
Не очень хорошую динамику показывают модели Land Rover Discovery Sport and Jaguar F-Pace и на австралийском рынке: продажи моделей просели на 23,6 and 37% соответственно.
По данным британского издания Autocar, в последнее время в Великобритании повышаются налоги на дизельные автомобили и растёт стоимость этого типа топлива, поэтому нет ничего удивительного в том, что продажи дизельных моделей Jaguar и Land Rover падают, тем более что именно в Великобритании спрос на них превалировал.
Профессор Дэвид Бэйли из университета Астона уверен, что Jaguar Land Rover, без всяких сомнений, будет испытывать серьёзные трудности из-за спада спроса на дизельные модели. Но он также уверен, что компания инвестирует немалое количество средств в новые разработки, и на рынках за пределами Великобритании компания будет чувствовать себя увереннее.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что моторный завод Hyundai будет одним из крупнейших в России.
По материалам: www.kolesa.ru
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