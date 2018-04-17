Jaguar Land Rover увольняет сотрудников в Англии

Компания Jaguar Land Rover переживает не лучшие времена и проблемы с продажами некоторых модификаций заставили руководителей пойти на радикальные меры.

По словам одного из английских профильных изданий, компания вынуждена отказаться от тысячи сотрудников, которые работают на производственной площадке в Солихалле. Сама компания отметила, что несмотря на массовое сокращение, они по-прежнему приглашают на работу молодых квалифицированных инженеров и прочих специалистов, так как верят, что только инвестирование в новые продукты и технологии могут привести их к успеху.

Согласно международным данным, за последний зимний месяц в Европе было продано менее двух с половиной тысяч автомобилей бренда, тогда как годом ранее продажи были больше на тысячу экземпляров. В марте ситуация ещё больше усугубилась, и в рамках Англии продажи упали ещё на одиннадцать процентов. По мнению одного из специалистов университета Астона, бренд в ближайшее время будет терпеть убытки, так как спрос на дизельные автомобили постепенно падает