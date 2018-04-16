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На шасси малотоннажника создан уникальный автомобиль
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На шасси малотоннажника создан уникальный автомобиль 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
С помощью этого автомобиля жители отдаленных населенных пунктов, не имеющих развитой инфраструктуры, смогут получить банковские услуги и товары первой необходимости. Главное, чтобы туда была проложена дорога.
Многофункциональный автомобиль был представлен на форуме «Новая кооперация» в Ульяновске. Пилотными регионами, в которых намечено курсирование мультисервисных офисов на базе Ford Transit, станут Ульяновская, Калужская и Ростовская области.
Автомобиль создан на базе шасси Ford Transit со сверхдлинной базой и дизельным двигателем объемом 2,2 литра, мощностью 155 «лошадей», грузоподъемностью 2,75 тонны. Внутри кузова на компактной площади размещены как полноценный магазин для торговли бакалеей, охлажденными и замороженными продуктами, так и банкомат Сбербанка, с помощью которого местные жители смогут снимать наличные, открывать вклады, совершать переводы и платежи. Причем «банковский» отсек снабжен отдельной дверью.
Электропитание магазинного и банковского оборудования обеспечивает автономный генератор, а поддержание комфортной температуры — дополнительный отопитель, установленный в отсеке. Долговечные материалы покрытия стен, пола и оборудования допускают влажную мойку и обработку антибактериальными средствами.
Автомобиль также оснащается усилителем GSM-сигнала и Wi-Fi роутером, что позволяет кассовой технике и банкомату работать даже в районах с нестабильной связью. Безопасность автомобиля и его оборудования обеспечивается системой видеонаблюдения с антивандальными камерами, установленными снаружи и внутри, а также охранной системой с датчиками периметра, удара, наклона и движения.
Помимо «мультисервисного» Ford Transit с банкоматом, компания Ford Sollers также разработала смарт-офис с прицепом на базе цельнометаллического фургона со сверхдлинной базой. Компоновка этой версии предусматривает торговую точку и пункт приема-выдачи интернет-заказов, который располагается в прицепе, а дополнительная площадь в фургоне отдана не только полноценному офису Сбербанка с банкоматом и консультантом, но и пункту предоставления медицинских онлайн-консультаций при помощи видеосвязи.
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