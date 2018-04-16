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«АвтоВАЗ» представил «внедорожную» версию седана Lada Vesta
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«АвтоВАЗ» представил «внедорожную» версию седана Lada Vesta 

Rambler News Service 19 минут назад
Фото: Южный автомобиль
«АвтоВАЗ» представил новую версию седана Lada Vesta на презентации в понедельник вечером в Москве, сообщили RNS в компании.
Седан Lada Vesta Cross отличается от седана Lada Vesta пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом и колесными дисками нового дизайна, следует из фотографий новой версии.
Компания не раскрывает дату старта производства и продаж, а также цены Lada Vesta Cross.
Ранее RNS сообщал, что «АвтоВАЗ» планирует начать производство седанов Lada Vesta Cross на предприятии в Ижевске в первом полугодии 2018 года, но дата начала продаж пока не определена.
"Машина близка к серийному производству, оно должно начаться в первом полугодии, но окончательной даты начала продаж еще не определено", — говорил RNS представитель одного из дилеров Lada, комментируя старт выпуска и продаж седана Lada Vesta Cross.
Завод Lada в Ижевске в настоящее ввремя собирает автомобили Lada Vesta в кузове седан и универсал (Vesta SW), а также версии Vesta SW Сross.
Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России в январе 2018 года с результатом 6,7 тыс. штук против 4,1 тыс. штук годом ранее.
Компания в прошлом году увеличила продажи новых автомобилей на 17%, до 311,6 тыс. штук, в том числе реализовала более 77 тыс. штук Lada Vesta. Цена седана Lada Vesta начинается в настоящее время от 570 тыс. рублей.
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