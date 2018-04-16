«АвтоВАЗ» представил «внедорожную» версию седана Lada Vesta

«АвтоВАЗ» представил новую версию седана Lada Vesta на презентации в понедельник вечером в Москве, сообщили RNS в компании.

Седан Lada Vesta Cross отличается от седана Lada Vesta пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом и колесными дисками нового дизайна, следует из фотографий новой версии.

Компания не раскрывает дату старта производства и продаж, а также цены Lada Vesta Cross.

Ранее RNS сообщал, что «АвтоВАЗ» планирует начать производство седанов Lada Vesta Cross на предприятии в Ижевске в первом полугодии 2018 года, но дата начала продаж пока не определена.

"Машина близка к серийному производству, оно должно начаться в первом полугодии, но окончательной даты начала продаж еще не определено", — говорил RNS представитель одного из дилеров Lada, комментируя старт выпуска и продаж седана Lada Vesta Cross.

Завод Lada в Ижевске в настоящее ввремя собирает автомобили Lada Vesta в кузове седан и универсал (Vesta SW), а также версии Vesta SW Сross.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России в январе 2018 года с результатом 6,7 тыс. штук против 4,1 тыс. штук годом ранее.

Компания в прошлом году увеличила продажи новых автомобилей на 17%, до 311,6 тыс. штук, в том числе реализовала более 77 тыс. штук Lada Vesta. Цена седана Lada Vesta начинается в настоящее время от 570 тыс. рублей.