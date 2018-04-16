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Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross
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«Внедорожный» седан Lada Vesta Cross представлен официально 

Daily-Motor 16 апреля 2018
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» провела официальную презентацию серийной версии своего нового «внедорожного» седана Lada Vesta Cross. Новая 4-дверка «Лада Веста Кросс», который позиционируется отечественным автоконцерном как седан повышенной проходимости, поступит в продажу на российском рынке до конца нынешнего года.
От обычного седана «Веста» автомобиль «Веста Кросс» отличается увеличенным клиренсом (203 мм), а также наличием специальных пластиковых накладок на арках и бамперах.
Моторная линейка и трансмиссий обоих Vesta останется идентичной. В базовых комплектациях приобрести седан Vesta Cross можно будет с 1,6-литровым бензиновым агрегатом на 106 лошадиных сил, а в более дорогих модификациях — c 1,8-литровым бензиновым движком на 122 «лошадки». Связку обоим двигателям составит 5-ступенчатая МКПП или 5-диапазонная трансмиссия АМТ. Полного привода, как и предполагалось ранее, у нового седана Vesta Cross не будет.
Цены на новую 4-дверку «Лада Веста Кросс» будут объявлены ближе к старту продаж этой модели на российском рынке.
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