Новый BMW X5 показался на видео

Тестовый прототип, наматывающий круги на Нюрбургринге, засняли на видео.

Некоторые признаки этого закамуфлированного кроссовера, указывают на то, что в объектив попал не обычный BMX X5 нового поколения, а какая-то версия M Performance, возможно, M50i. На это указывают широкие шины, большие трапециевидные патрубки выпускной системы и спортивный тембр двигателя.

Несмотря на камуфляж, можно заметить, что радикальные изменения в дизайне кроссовера не планируются. Силуэт X5 сохранится, увеличится в размерах радиаторная решетка, вероятно, будет расширена колесная база для создания более просторного салона, а переход на новую платформу CLAR обеспечит снижение веса автомобиля.

Судя по всему, на Нюрбургринге был замечен прототип в готовом для серийного производства кузове, включая светотехнику и выхлоп. Это значит, что X5 проходит завершающую стадию испытаний и вскоре мы сможем увидеть новый X5 без камуфляжа. Предполагается, что кроссовер четвертого поколения дебютирует летом текущего года, а продажи начнутся осенью.

Актуальный BMW X5 доступен на российском рынке по цене от 4 000 000 рублей. За эти деньги покупатель получит модель X5 xDrive35i с бензиновой трехлитровой «турбошестеркой» N55B30M0 с отдачей 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Отметим, премиальный кроссовер пользуется популярностью на рынке. В прошлом году в Европе было продано 34 641 единиц BMW X5, а в Соединенных Штатах объем продаж составил 50 815 штук.

Кстати, недавно дизайнер портала «Карельские Вести» представил свое виденье BMW X5 четвертой генерации.

По материалам: www.kolesa.ru