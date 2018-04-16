BMW будет массово печатать детали на 3D-принтере

Баварская марка собирается одной из первых в мире массово использовать 3D-принтеры для печати деталей для своих моделей.

В пресс-службе компания сообщает, что 3D-печать будет использоваться для производства гибридного спорткара i8 Roadster, причём компания собирается использовать эту технологию для изготовления более чем нескольких тысяч не только пластиковых, но и металлических деталей. Инвестиции в инфраструктуру по развитию технологий 3D-печати обошлись BMW в 12,3 миллиона долларов США, производственный центр будет располагаться на севере Мюнхена.

По мнению Йенса Эртела, который назначен на должность руководителя центра по развитию центра 3D-печати, BMW собирается теснее интегрировать технологии в цепочку, что упростит производственные циклы и облегчит создание спецверсий различных моделей для разных государств.

BMW не впервые обращает своё пристальное внимание на эту технологию. В 2015 году компания инвестировала в стартап Carbon, специализирующийся на производстве качественных деталей по технологии цифрового синтеза света. В прошлом году баварцы выкупили стартап Desktop Metal, который специализировался на производстве металлических компонентов, а также компанию Xometry.

В прошлом году о развитии своих 3D-технологий объявлял и Ford . Американцы сообщали, что их 3D-принтер создавался с учётом наработок ведущего американского производителя самолётов Boeing, благодаря чему удалось существенно увеличить размер изготавливаемых деталей.

Mercedes-Benz в прошлом году тоже решил освоить 3D-печать, и начал выпускать крышки термостатов для старых грузовиков.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что российские заводы Ford начали печатать детали на 3D-принтере.

По материалам: www.kolesa.ru