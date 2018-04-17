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BMW собирается массово использовать 3D-печать
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BMW собирается массово использовать 3D-печать 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Баварцы решили использовать передовые технологии в сфере создания автомобильного транспорта и приступают к использовании 3D-принтеров для изготовления некоторых деталей.
Официальные представители бренда уже сообщили о том, что 3D печать будет использоваться для создания ожидаемого спортивного автомобиля i8 Roadster, который получит гибридную установку. Стоит отметить, что инженеры собираются применять технологию не только для создания деталей из пластика, но и для создания металлических комплектующих. Инвестиции в инфраструктуру 3D-печати уже составили почти двенадцать с половиной миллионов долларов.
По мнению руководителя центра по развитию инновационных технологий компании, внедрение печати такого рода позволит значительно упростить цикл изготовления автомобилей и облегчит создание спецификаций, адаптированных под разные страны мира.
Напомним, что компания BMW уже не впервые вкладывает деньги в развитие проектов по альтернативному производству автомобилей. Ранее специалисты инвестировали в стартап, который занимался изготовлением высококлассных комплектующих по технологии цифрового синтеза.
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