TopCar показал очередной Mercedes-AMG GLE 63 S Inferno

Очередным проектом российского тюнера стал «заряженный» внедорожник в фиолетовом кузове.

Кроссовер немецкой марки одели в тюнинг-кит Inferno от российского ателье TopCar Design. Аналогичный стайлинг-пакет тюнер предлагает также для кроссоверов GLE Coupe и GLC Coupe. В комплект входят передний и задний бамперы, модернизированные крылья, новые боковые юбки, особая радиаторная решетка, полностью карбоновый капот и задний диффузор, а также комплект колес.

Этот конкретный экземпляр обули в 22-дюймовые диски, а кузов окрасили в сиреневый цвет, позаимствованный из цветовой гаммы Porsche . Аналогичный цвет был выбран для темы оформления интерьера. В последнем используется комбинированная отделка из сиреневой стеганой кожи nappa и черной с сиреневой прострочкой, а также карбоновые акценты.

О технических апгрейдах кроссовера ничего не сообщается. Стоковый вариант AMG GLE 63 S оснащается «битурбовосьмеркой» M157 объемом 5,5 литра, отдача которой составляет 585 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с семиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Разгон с нуля до первой «сотни» занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость 250 км/ч.

Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic доступен в России в исполнении «Особая серия». Стоимость автомобиля составляет 8 990 000 рублей. Кстати, кроссовер, несмотря на планируемую в скором времени смену поколения, довольно популярен — в прошлом году на европейском рынке было продано 26 519 единиц GLE, а объем продаж на американском рынке составил 54 595 штук.

Отметим, недавно фотошпионам попался «заряженный» Mercedes-AMG GLE 63 нового поколения. Закамуфлированный прототип был замечен в одном из австрийских городков. Как ожидается, GLE нового поколения будет представлен до конца текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru