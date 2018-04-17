Kia Ceed в кузове Shooting Brake представят осенью

Красивый концепт Proceed воплощается в серийный образец. Мировая премьера состоится в Париже.

Автопроизводитель Kia запускает в серию модификацию Ceed новой генерации в кузове Shooting Brake. Ее презентуют в начале октября на международной Парижской автомобильной выставке. Об этом сообщает нидерландское издание Autoweek со ссылкой на интервью с директором по планированию продукции компании Kia Дэвидом Лаброссом.

На автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года был представлен прообраз будущей модели. Он назывался Kia Proceed. Его постройкой занималась европейская дизайн-студия компании. Несмотря на кузов типа Shooting Brake, дизайнеры называли его удлиненным «заряженным» хэтчбеком.

О будущей новинке пока мало известно. Бывший главный операционный директор Kia Motors Europe Майкл Коул признался журналистам, что компания не пойдет по стопам соплатформенной модели Hyundai i30 Fastback. Было решено войти в несколько иной сегмент рынка. Новая модификация Ceed в кузове Shooting Brake станет преемником трехдверного Pro Cee’d с точки зрения спортивности и практичности.

Моторная гамма новых хэтчбека и универсала Ceed состоит из атмосферного 1,4-литрового бензинового двигателя на 100 л.с., турбомоторов рабочим объемом 1,0 литра (120 л.с.) и 1,4 литра (140 л.с.), а также турбодизеля на 115 и 136 л.с.. Ceed в кузове Shooting Brake подразумевает наличие более мощных моторов. Возможно, ему достанется 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 200 лошадиных сил.

В дальнейшем европейское семейство Kia Ceed расширят «горячей» версией хэтчбека, которая, скорее всего, получит приставку GT. Также планируется кроссовер на базе Ceed. Он займет место в модельном ряду ниже Sportage.

По материалам: www.kolesa.ru