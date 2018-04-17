На тестах вновь замечен обновленный Mitsubishi L200 

Mitsubishi продолжает тестирование рестайлингового пикапа Triton, который в нашей стране известен как L200.
Фотошпионы смогли сфотографировать новый автомобиль на дорожных испытаниях в Австралии.
Отметим, что камуфляжная пленка на новинке оказалась тоньше обычной, благодаря чему можно почти полностью разглядеть новый фирменный дизайн автомобиля, в котором уже выполнен кросс-вэн Xpander.
На представленных снимках заметно, что грузовой внедорожник наградили выразительной X-образной решёткой радиатора, узкими фарами головного света, расположенными под капотом, и дополнительной оптикой на уровне воздухозаборника.
Плюс к этому, модель получит измененные бампера и крупный капот с выдающимися рёбрами жесткости.
В моторном отсеке Mitsubishi L200 2019 будет стоять 181-сильная турбодизельная установка объёмом 2,4 литра. Сочетаться с ней будет 6-ступенчатая МКПП или гидромеханическая автоматическая трансмиссия на 5 скоростей. Привод — полный Super Select 4WD-II.