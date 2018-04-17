На тестах вновь замечен обновленный Mitsubishi L200

Mitsubishi продолжает тестирование рестайлингового пикапа Triton, который в нашей стране известен как L200.

Фотошпионы смогли сфотографировать новый автомобиль на дорожных испытаниях в Австралии.

Отметим, что камуфляжная пленка на новинке оказалась тоньше обычной, благодаря чему можно почти полностью разглядеть новый фирменный дизайн автомобиля, в котором уже выполнен кросс-вэн Xpander.

На представленных снимках заметно, что грузовой внедорожник наградили выразительной X-образной решёткой радиатора, узкими фарами головного света, расположенными под капотом, и дополнительной оптикой на уровне воздухозаборника.

Плюс к этому, модель получит измененные бампера и крупный капот с выдающимися рёбрами жесткости.