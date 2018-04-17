Обновлённый Mitsubishi L200 сфотографировали на тестах

На дорожных тестах впервые замечен обновлённый пикап Mitsubishi Triton. Замаскированный прототип грузовика, также известного под названием Mitsubishi L200 , «застукали» в Австралии.

Никакой официальной информации про обновлённый пикап Mitsubishi Triton/L200 пока нет. Судя по шпионским фото, популярный грузовик получит пересмотренную переднюю часть, выполненную в новом фирменном стиле японского бренда, которую мы видели на моделях Mitsubishi Xpander и Mitsubishi Eclipse Cross

Например, обновлённый пикап Mitsubishi Triton/L200 получит более тонкие фары и стильную решётку радиатора, новый агрессивный бампер, модифицированную светотехнику. Помимо этого, прототип имеет более квадратные колёсные арки, чем модель перед фейслифтингом.

Актуальная версия пикапа Mitsubishi Triton доступна в Австралии в версиях Single Cab, Extended Cab и Double Cab. Для грузовика предусмотрены бензиновые и дизельные моторы, механическая и автоматическая трансмиссия, а также фирменная система полного привода Super Select 4WD-II. Планирует ли компания вносить изменения в техническое оснащение пикапа, пока неизвестно.