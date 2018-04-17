Volkswagen вывел на тесты новый Golf

Компания Volkswagen приступила к тестовым испытаниям нового поколения своего популярного хэтчбека Golf. Новый «Фольксваген Гольф» поступит в продажу в 2019 году. Первые шпионские фотографии новинки уже опубликованы в интернете.

Восьмая генерация Гольф, заснятая в рамках обкатки на Нюрбургринге, была облачена в так называемый тестовый «мул» — кузов текущей модели, установленный на новое шасси, поэтому как будет выглядеть новинка пока остается загадкой. По некоторым данным, в дизайне нового Golf будут присутствовать черты лифтбэка Arteon и кроссовера Touareg нового поколения, а также прототипа Golf GTE Sport.

Автомобиль будет спроектирован на модернизированной платформе MQB, за счет чего станет легче по отношению к своему предшественнику примерно на 35-70 кг.

В моторную линейку новинки должен войти широкий список турбированных бензиновых агрегатов, а также гибридная силовая установка.