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Volkswagen вывел на тесты новый Golf
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Volkswagen вывел на тесты новый Golf 

Daily-Motor 8 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Volkswagen приступила к тестовым испытаниям нового поколения своего популярного хэтчбека Golf. Новый «Фольксваген Гольф» поступит в продажу в 2019 году. Первые шпионские фотографии новинки уже опубликованы в интернете.
Восьмая генерация Гольф, заснятая в рамках обкатки на Нюрбургринге, была облачена в так называемый тестовый «мул» — кузов текущей модели, установленный на новое шасси, поэтому как будет выглядеть новинка пока остается загадкой. По некоторым данным, в дизайне нового Golf будут присутствовать черты лифтбэка Arteon и кроссовера Touareg нового поколения, а также прототипа Golf GTE Sport.
Автомобиль будет спроектирован на модернизированной платформе MQB, за счет чего станет легче по отношению к своему предшественнику примерно на 35-70 кг.
В моторную линейку новинки должен войти широкий список турбированных бензиновых агрегатов, а также гибридная силовая установка.
Производство нового Volkswagen Golf 8 поколения стартует в июне 2019 года.
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