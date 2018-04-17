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Посмотрите, как кроссовер BMW X2 справился с «Лосиным тестом»
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Посмотрите, как кроссовер BMW X2 справился с «Лосиным тестом» 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Наши зарубежные коллеги взяли новый баварский кросс BMW X2, и испытали его «Лосиным тестом», по итогам которого вынесли свой вердикт.
Напомним, что кроссовер BMW X2 построена на платформе UKL, которая подразумевает стандартный передний привод. На такой же «тележке» построены такие модели, как BMW 2-Series Active Tourer и Gran Tourer, а также BMW X1. Как раз такая машина приняла участие в тестовых испытаниях.
Как известно, «Лосиный тест» — это испытание, в котором автомобиль пытается избежать столкновения с объектом, неожиданного появившегося перед ним.
Как обрабатывает такой сценарий BMW X2? Не так уж и плохо. Конечно, модель показала не безупречный результат, но владельцы смогут избежать препятствия без опрокидывания транспортного средства.
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