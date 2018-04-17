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Ford Mustang третий год подряд становится самым популярным спортивным купе в мире
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Ford Mustang третий год подряд становится самым популярным спортивным купе в мире 

За рулем Кубань 42 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Ford Mustang снова стал самым популярным спортивным купе в мире. Третий год подряд! Согласно данным компании IHS Markit, в 2017 году было реализовано 125 809 экземпляров модели (учитываются версии купе и кабриолет) в более чем 146 странах. Всего же, с момента выпуска шестого поколения пони-кара в 2015 году, в мире приобрели 418 000 «Мустангов».
Как сообщает компания Ford, 81 866 «Мустангов» были куплены на родине модели — в США. А это значит что более трети всех продаж происходят на других рынках. В частности, самый высокий спрос на Ford Mustang отмечен в Китае — в 2017 году здесь приобрели 7 125 экземпляров. Кроме этого, в компании отметили рост популярности «Мустанга» у женщин — за последние пять лет количество покупательниц пони-кара увеличилось на 10%.
В 2017-м году был представлен обновлённый Ford Mustang. Кроме внешних изменений, была обновлена моторная гамма — вместо двигателя V6 «Мустанг» получил 5,0-литровый 466-сильный V8, альтернативой которому является 2,3-литровый EcoBoost мощностью 290 л.с. Оба мотора сочетаются с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, или шестиступенчатой "​​механикой". Самой популярной в мире является версия Mustang GT с 5,0-литровым двигателем.
Первый Ford Mustang был представлен ровно 54 года назад — 17 апреля 1964 года в Нью-Йорке. Последней версией самого популярного спорткупе на данный момент является Forrd Mustang Bullitt, которую сделали в честь 50-летия фильма со Стивом МакКуином «Детектив Буллит». За основу взяли модификацию GT с 5,0-литровым мотором, мощность которого довели до 482 «лошадей».
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