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Прототип российской газовой энерготурбины развалился
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Прототип российской газовой энерготурбины развалился 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Завершились неудачей испытания первой российской газовой энерготурбины для ТЭС. Энергоустановка должна заменить импортные аналоги.
В России нет производства мощных газовых турбин для электростанций. Опытный образец — модернизированная газотурбинная установка 110М — развалилась во время испытаний и восстановлению не подлежит, сказали оба источника "Рейтер". Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария была, но сказали, что не все так страшно, надеясь продолжить работу над ним. Пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в "Ростех" и владеющей «Сатурном», сам инженерный центр и "Роснано" подтвердили факт аварии. "В ходе длительных испытаний… один из механизмов, действительно, вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным", — говорится в сообщении ОДК. В комментарии сказано, что авария произошла в декабре 2017 г., неисправность может быть устранена, работы уже ведутся. Но сроки восстановления там не назвали. "Все участники проекта настроены твердо, работы будут продолжены. С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника — компании «Силовые машины», — сообщила ОДК. Испытания проходили в Рыбинске на заводе «Сатурн», входящем в госкорпорацию «Ростех». По словам одного из источников, они прошли в декабре, при испытаниях турбина развалилась: «ее пытались восстановить до марта, но не вышло». Второй источник также сказал, что турбина развалилась при испытаниях и не подлежит восстановлению. "Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, все", — сказал он. Третий источник, близкий к проекту, сказал, что сейчас турбину пытаются восстановить, рассчитывая сделать это к февралю следующего года. "Но ситуация очень неприятная", — сказал он. Власти РФ включили доработку российской энерготурбины в программу импортозамещения. Проектом занимается совместное предприятие госэнергохолдинга «ИнтерРАО», корпорации «Роснано» и «Сатурна», которые еще создали в 2012 г. специальный инженерный центр для модернизации турбодвигателя и создания ГТД-110М. Программа изначально была рассчитана на два с половиной года, а общие инвестиции оценивались в 2,5 млрд руб., сообщал «Сатурн» в своем пресс-релизе в 2012 году.
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