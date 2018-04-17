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Ростех и «Силовые машины» могут создать СП для проекта турбины мощностью до 120 МВт
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Ростех и «Силовые машины» могут создать СП для проекта турбины мощностью до 120 МВт 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» и "Силовые машины" обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в проект по созданию в России собственной газовой турбины большой мощности — ГТД-110М, сообщил ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.
Сейчас, помимо структуры Ростеха — «ОДК-Сатурн», — в проекте участвуют "Роснано" и "Интер РАО".
"В данный момент обсуждается вхождение в проект еще одного участника — компании «Силовые машины». Мы предложили такое решение, так как компания является мощным игроком на рынке энергетического машиностроения, у нее есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин данного класса. Плюс проекту необходимы дополнительные инвестиции, которые могут быть обеспечены за счет механизмов частно-государственного партнерства. Взаимодействие возможно в формате совместного предприятия, где будут использованы наработки Ростеха, а также опыт и производственные площадки «Силовых машин», — сказал он.
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