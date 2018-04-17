Ростех: испытания первой в РФ турбины до 120 МВт остановлены

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М остановлены из-за вышедшего из строя ряда механизмов, но работа над проектом будет продолжена после устранения проблем. Об этом сообщил ТАСС представитель Ростеха и подтвердил представитель компании — другого участника проекта — «Роснано».

Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом испытаний, сообщил, что озвученные ранее сроки завершения тестирования оборудования могут быть сдвинуты с середины 2018 года из-за сложности проекта, а также для устранения недостатков, выявленных в ходе испытаний оборудования.

"В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в РФ, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы", — сказал представитель Ростеха

"Роснано" ТАСС сообщили, что компания продолжит акционерное участие в проекте. «Разработка российской газовой турбины большой мощности остается крайне важной задачей для российской энергетики. Несмотря на неизбежную сдвижку сроков в связи с аварией, Роснано продолжит акционерное участие в высоковостребованном проекте и ожидает, что он будет реализован», — отметили в корпорации.

Представитель компании «ИЦ Газотурбинные технологии», которая привлекалась в проект в качестве оператора, и в том числе проводила испытания турбины, в свою очередь сообщил ТАСС, что в процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М произошла авария, в результате которой турбина была повреждена.

"Целью испытаний было выявление недостатков конструкции, чтобы избежать серьезных инцидентов в процессе промышленной эксплуатации в энергосистеме", — сказал представитель оператора.

"ОДК-Сатурн" планировал завершить испытания турбины к середине 2018 года и в текущем году запустить продукт в серийное производство.

По данным Ростеха, испытания были остановлены в декабре 2017 года, при этом выявленные неисправности могут быть устранены, работы уже ведутся.

Ранее заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов сообщил ТАСС, что госкорпорация и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в проект по созданию в России собственной газовой турбины большой мощности. Сейчас, помимо структуры Ростеха — «ОДК-Сатурн», в проекте участвуют «Роснано» и "Интер РАО" . Леликов обосновал необходимость привлечения такого партнера, как «Силовые машины», тем, что компания является «мощным игроком на рынке энергетического машиностроения, у нее есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин данного класса».

Глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов на заседании госкомиссии по импортозамещению в середине апреля сообщил, что компания готова разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставлял германский концерн Siemens . «Силовые машины» готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию, но для этого компания просит привлечение механизма ГЧП. При этом, отметил он, компания готова взять на себя половину расходов. Бизнесмен попросил поддержку государства в финансировании НИОКР и испытательной базы.

Разработка собственной турбины большой мощности в России велась еще с советских времен, но без особых успехов. В 2013 году процесс получил новое развитие, когда предприятие «ОДК-Сатурн» подписало инвестиционное соглашение с «Роснано» и «Интер РАО» по созданию турбины нового поколения — ГТД-110М. Планировалось, что реализация проекта завершится в 2017 году, однако испытания затянулись.

Летом 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок на строящиеся в Крыму теплоэлектростанции газовых турбин, как утверждает Siemens, германского производства. Хотя Siemens и не смог выиграть спор по турбинам у «Технопромэкспорта» через суд, но сам вопрос вновь актуализировал необходимость снижения зависимости российской энергосистемы от импортного оборудования.