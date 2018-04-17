Geely рассекретила обновлённый кроссовер Emgrand X7

Компания Geely официально рассекретила обновлённый кроссовер Vision X6. Россиянам эта модель китайского бренда знакома под названием Geely Emgrand X7. На рынок Поднебесной новинка выйдет в мае текущего года.

Стоит напомнить, что это уже третье обновление для компактного «внедорожника» Geely Vision X6. Первый рестайлинг был в 2014 году; второй — в 2016 году. От предшественника новинка отличается пересмотренной радиаторной решёткой, новым передним и задним бампером, а также модифицированной светотехникой и расширенной цветовой палитрой.

В оформление интерьера обновлённого кросса Geely Vision X6 появилась новая приборная панель, иная «баранка», пересмотренные дефлекторы системы кондиционирования, которые получили хромированное «лечение». Помимо всего прочего, для автомобиля теперь доступен панорамный люк.

По информации наших китайских коллег, в Поднебесной обновлённый кросс Geely Vision X6 будет доступен с прежним 1,8-литровым 133-сильным бензиновым мотором (170 Нм) и трансмиссией 5МКП. Также для автомобиля предусмотрен 1,4-литровый 133-сильный турбодвигатель (215 Нм). С какой трансмиссией будет сочетаться новый мотор, пока неизвестно. Предшественник был доступен только с передним приводом.

Как уже отмечалось, старт продаж «посвежевшего» кросса Geely Vision X6 намечен на май текущего года. Цены и комплектации автомобиля пока не рассекречиваются. «Дореформенный» кросс предлагается по минимальной цене от 74 900 юаней (порядка 743 000 рублей).

Также напомним, что в России китайская марка предлагает модель Geely Emgrand X7 образца 2014 года. Минимальная цена — от 799 000 рублей. для автомобиля доступно три двигателя, объёмом от 1,8 до 2,4 литра. Мощность — от 125 до 148 сил. Трансмиссия — 5МКП и 6АКП. Привод — передний.