Третий рестайлинг принёс Geely Emgrand X7 новый мотор

Компания Geely распространила официальные изображения обновленного кроссовера Vision X6. В России модель продают под именем Emgrand X7.

Для китайской версии «паркетника» Geely это уже третий рестайлинг — первый модель претерпела в 2014 году, второй — в 2016-м. Кстати, именно два года назад кроссовер получил «семейную» радиаторную решетку с дизайном «круги на воде». После нынешней модернизации Vision X6 обзавелся новыми бамперами и подретушированной решеткой, по-другому оформлены блоки противотуманок. Плюс была расширена палитра цветов кузова.

В салоне появились иные рулевое колесо и «приборка», дефлекторы обдува «нарядили» в хром. С центральной консоли убрали кнопки управления мультимедийной системой и экранчик климатической установки. Кроме того, для Geely Vision X6 теперь доступен панорамный люк.

По данным местных СМИ, на китайском рынке посвежевший кросс предложат с прежними 133-сильным «атмосферником» 1.8 (170 Нм) и пятиступенчатой «механикой», а также с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.4 аналогичной мощности и с крутящим моментом в 215 Нм. Последний мотор пришел на смену турбированному двигателю 1.3 (133 л.с., 185 Нм, сочетается с вариатором). Пока нет информации о том, с какими трансмиссиями будет работать новый мотор. Отметим, двигателем 1.4 оснащаются и другие модели Geely — например, рестайлинговый кросс-хэтч Emgrand GS, у этой «пятидверки» мотор комплектуется с 6КВП или «роботом» с двойным сцеплением. Полный привод Vision X6 не положен.

В Китае продажи обновлённого Vision X6 стартуют в мае текущего года, цена пока не объявлена. Дореформенный кросс стоит от 74 900 юаней, что эквивалентно примерно 743 000 рублей по актуальному курсу. На домашнем рынке Geely Vision X6 пользуется хорошим спросом: в минувшем году было реализовано 126 999 таких автомобилей — почти вдвое больше, чем в 2016-м.

В России же до сих пор продают Emgrand X7 образца 2014 года. У нас кросс представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.8 (125 л.с., 165 Нм), 2.0 (140 л.с., 181 Нм) и 2.4 (148 л.с., 220 Нм). Первые два двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой», третий работает в паре с 6АКП, привод у всех версий — только передний. Цена Emgrand X7 — от 799 000 рублей. По итогам прошлого года кросс стал самой популярной моделью Geely в России — было реализовано 1 523 автомобиля.

По неофициальным данным, в 2018-м на наш рынок выйдет обновленный Emgrand X7 образца 2016 года. Выпуск модели, скорее всего, наладят в Беларуси на заводе «Белджи», на котором также производят кроссовер Atlas для РФ.

По материалам: www.kolesa.ru