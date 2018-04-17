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Спорткар KTM X-Bow прибывает в Америку
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Спорткар KTM X-Bow прибывает в Америку 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Спорткар KTM X-Bow подготовил для Соединенных Штатов сразу две новости, одна из которых традиционно является плохой. То, что X-Bow выходит на американский рынок — несомненно приятная новость для клиентов марки, однако то, что поездки на транспортном средстве будут ограничены (нельзя передвигаться по общедоступным дорогам) — немного расстраивает.
KTM предложит сразу две версии. Первая — Comp R (на фото с оранжевой окраской кузова), оснащенная 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, способным производить 330 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Агрегат соединен с шестиступенчатой механической коробкой передач. Общий вес автомобиля — 780 килограммов, при этом X-Bow может разгоняться от нуля до 100 км/ч за 3,9 секунды и достигать максимум 232 км/ч. Также будет доступен более экстремальный Comp R 1st Edition (на снимке со светлой окраской кузова). В этом случае используется аналогичный двигатель, настроенный на обеспечение 350 лошадиных сил и 435 Нм крутящего момента. Благодаря шестиступенчатой коробке переключения передач модель может достигать первой сотни всего лишь за 3,2 секунды и разгоняться до 241 км/ч. Автомобиль имеет агрессивный аэродинамический комплект и совокупную массу в 810 килограммов.
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