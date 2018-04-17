АвтоВАЗ показал необычный седан с рекордным дорожным просветом

Следом за стандартным седаном, универсалом и кросс-универсалом в свет вышел, пожалуй, самый необычный вариант «Весты» — Cross Sedan с увеличенным до 203 мм дорожным просветом. Данный показатель стал рекордным для субкомпактых седанов на российском рынке.

Товарный автомобиль, анонсированный фактически идентичным концепт-каром в 2016 году, преподносится производителем как уникальный продукт. Это не преувеличение: автомобили данного типа чрезвычайно редки. В свое время кросс-седан присутствовал в палитре Subaru Legacy/Outback, а сейчас им может похвастаться разве что Volvо со своим S60 Cross Country.

"Седан Vesta Cross — еще один яркий пример постоянного внимания Lada к потребностям потенциальных клиентов, умения создавать новые неординарные модели автомобилей, дающие своим обладателям уверенность в любых обстоятельствах благодаря расширенным функциональным возможностям, красиво упакованным в мощный и рельефный силуэт", — говорит исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам Lada Ян Птачек.