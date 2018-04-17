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АвтоВАЗ показал необычный седан с рекордным дорожным просветом
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АвтоВАЗ показал необычный седан с рекордным дорожным просветом 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Следом за стандартным седаном, универсалом и кросс-универсалом в свет вышел, пожалуй, самый необычный вариант «Весты» — Cross Sedan с увеличенным до 203 мм дорожным просветом. Данный показатель стал рекордным для субкомпактых седанов на российском рынке.
Товарный автомобиль, анонсированный фактически идентичным концепт-каром в 2016 году, преподносится производителем как уникальный продукт. Это не преувеличение: автомобили данного типа чрезвычайно редки. В свое время кросс-седан присутствовал в палитре Subaru Legacy/Outback, а сейчас им может похвастаться разве что Volvо со своим S60 Cross Country.
"Седан Vesta Cross — еще один яркий пример постоянного внимания Lada к потребностям потенциальных клиентов, умения создавать новые неординарные модели автомобилей, дающие своим обладателям уверенность в любых обстоятельствах благодаря расширенным функциональным возможностям, красиво упакованным в мощный и рельефный силуэт", — говорит исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам Lada Ян Птачек.
Длина и колесная база новинки не отличаются от таковых у стандартного седана (4410 и 2635 мм соответственно), но из-за обвеса автомобиль раздался вширь с 1764 до 1785 мм, а его высота увеличилась с 1497 до 1526 мм. О технической начинке АвтоВАЗ пока не рассказывает, но она, скорее всего, та же, что и у кросс-универсала Vesta: двигатель объемом 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), коробки пятиступенчатые механические, либо «робот» для агрегата 1,8 л. Привод — передний. О сроках начала продаж, ценах и комплектациях пока не сообщается.
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