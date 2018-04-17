Automobili Pininfarina дебютирует как производитель электромобилей

Индийское подразделение Mahindra&Mahindra заявляет о дебюте отдельной компании Automobili Pininfarina, которая собирается выйти на рынок элитных электрических транспортных средств. Первой из моделей, что планирует представить новоиспеченная марка, станет электрический гиперкар 2020 модельного года.

По словам председателя Mahindra Group Ананда Махиндры, новая компания будет использовать опыт Pininfarina и займется разработкой коллекции эксклюзивных автомобилей. На данный момент руководство марки не предоставляет подробности о предстоящем гиперкаре, однако, по неофициальным данным модель получит название PF-Zero и будет оснащена силовой установкой от Mahindra. Напоминаем, Mahindra совместно с Hybrid Kinetic Group работала под созданием нескольких автомобилей, включая H600, представленный на прошлогоднем Женевском автосалоне, а также две концепции H500 и K350, которые должны дебютировать на Пекинском автосалоне в конце этого месяца.