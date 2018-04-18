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Pininfarina вместе с Rimac построит электрический гиперкар
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Pininfarina вместе с Rimac построит электрический гиперкар 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Automobili Pininfarina, принадлежащая индийской группе Mahindra, опубликовала тизеры своей первой модели — электрического гиперкара. К работе над машиной привлекут хорватскую фирму Rimac, специализирующуюся на проектировании и постройке электрических силовых установок и их компонентов. У марки также есть собственный спортивный автомобиль.
По предварительной информации, суммарная отдача четырех электромоторов новинки составит 2000 лошадиных сил. Масса гиперкара при этом не превысит двух тонн. С нуля до «сотни» двухдверка сможет разгоняться менее чем за две секунды, а ее максимальная скорость составит 402 километра в час. Запас хода — до 500 километров.
Дебют полноприводного гиперкара запланирован на 2020 года — к 90-летнему юбилею Pininfarina. Предварительная цена — около двух миллионов евро (152,6 миллиона рублей).
Ателье Pininfarina перешло в собственность Mahindra Group в 2015 году. Индийский холдинг приобрел 76,06 процента акций компании за 168 миллионов евро. О создании нового бренда — Automobili Pininfarina — было объявлено всего несколько дней назад. Планируется, что компания займется производством исключительно электромобилей.
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