Самые маленькие внедорожники

Представленные здесь восемь автомобилей были очень компактными по любым меркам, но это нисколько не мешало им стать выдающимися внедорожниками. Наоборот — на примерах некоторых из них выросло целое поколение новых вездеходов.

Четвертое поколение Suzuki Jimny недавно отправилось на покой и теперь мы вынуждены больше года ждать новую генерацию, снимки которой, правда, уже давно гуляют по сети. Suzuki Jimny вот уже несколько десятков лет остается одним из популярнейших компактных внедорожников в мире. Его история началась в апреле 1970 года — именно тогда конвейер покинул первый Jimny LJ10 (он же — Suzuki Brute I). Оснащенный двигателем объемом 360 кубических сантиметров, 585-килограммовый внедорожник имел полноценный полный привод и рамную конструкцию. При этом его длина составляла 2995 миллиметров, а ширина — 1295, что меньше оригинального Austin Mini! Последний на сегодня Jimny, надо признать, с тех пор серьезно подрос: его длина и ширина составляют 3695 и 1600 миллиметров соответственно.

В отличие от Jimny, другой компактный внедорожник Suzuki — X-90, — стал настоящим провалом для компании. Построенный на базе Vitara, молодежный двухместный X-90 создавался с упором на рынок западного побережья США (где очень любят броские автомобили, тем более «тарги»), но разошелся там более чем скромным тиражом в 7 с небольшим тысяч экземпляров. Да и на других рынках модель тоже не блистала в плане продаж. Зато запомнилась настоящим кузовом купе (багажный отсек не имел прямой связи с салоном), что было редкостью для внедорожников, и практичными параметрами: длина Х-90 — 3710 миллиметров, ширина — 1695.

Вскоре после появления оригинального Jimny в гонку вооружений включилась и компания Daihatsu. Несмотря на схожесть с внедорожником Suzuki, автомобили были принципиально разными, что подтверждала и бОльшая снаряженная масса Daihatsu (от 985 килограмм), и более «объемные» двигатели (от 1 литра и выше), и, конечно же, габариты: 3320 миллиметров в длину, 1460 — в ширину. В зависимости от рынка сбыта, машина именовалась Taft или Wildcat. Позже ей на смену пришли модели Rugger и Feroza. Кстати, с 1981 по 1984 год этот автомобиль продавался под именем Toyota Blizzard. Дайхатсовских же Taft/Wildcat выпускался с 1974 по 1984 год.

Gurgel X-12 Бразильский автопроизводитель Gurgel даже в родной Бразилии нынче мало кто сразу вспомнит. Однако у марки был один настоящий хит — компактный внедорожник Х-12, который продержался на конвейере с 1973 по 1995 год. У Х-12 было множество модификаций с самыми разнообразными кузовами, но все их объединяли расположенный сзади двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением, задний привод (что при снаряженной массе около 800 килограмм и заднемоторной компоновке вполне допустимо), а также небольшие длина и ширина — 3480 и 1670 миллиметров соответственно.

ЛуАЗ-969М

Несмотря на простоту конструкции и откровенно слабый двигатель Мелитопольского завода, который развивал лишь 40 лошадиных сил, ЛуАЗ завоевал репутацию одного из самых «проходимых» автомобилей Советского Союза для гражданского населения. Более того — «Волынь» была высоко отмечена даже за границей и вошла в Топ-10 лучших автомобилей Европы на международном автосалоне 1978 года в Турине. Даже после распада СССР завод в Луцке продолжал выпуск этих компактных внедорожников вплоть до 1996 года, которые при своих 3385 миллиметрах длины и 1560 миллиметрах ширины могли принять на борт четверых седоков.

ГАЗ-64/67Б Отечественный внедорожник ГАЗ-64 и последовавший за ним ГАЗ-67Б хоть и имели несколько врожденных недостатков, за которые их нарекли нелицеприятным прозвищем ХБВ («Хочу быть Виллисом»), но проявили себя автомобилями достаточно надежными и выносливыми — это притом, что оба были разработаны в кратчайшие сроки, в условиях военного времени. Выпуск ГАЗ-64 осуществлялся с 1941 по 1943 год, ГАЗ-67Б — с 1943 по 1953, обе машины оснащались 3,3-литровыми рядными четырехцилиндровыми двигателями. Длина внедорожников составляла 3305 и 3350 миллиметров для 64-ой и 67-ой моделей соответственно, причем 64-ая, из-за недостаточной ширины (1530 миллиметров против 1690 у ГАЗ-67Б), была склонной к боковому опрокидыванию.

Willys MB Кстати, о «Виллисе» — он ведь тоже был далеко не таким крупным, как может показаться на некоторых фото: длина знаменитого американского внедорожника составляла лишь 3335 миллиметров, ширина — 1585 миллиметров. Снаряженная масса модели МВ была на уровне 1220 килограмм. Военный Willys выпускался с 1941 по 1945 год и сыграл немалую роль в ходе Второй мировой войны, после чего ушел на гражданку и стал именоваться Jeep CJ. Прямой наследник Willys выпускается до сих пор — им является один из самых «внедорожных» внедорожников современности, Jeep Wrangler

Хотя «Ниву» многие считают именно первым кроссовером, наличие у нее полного привода, блокировки центрального дифференциала, понижающей передачи и 205 миллиметров дорожного просвета делают ее вполне себе внедорожником по современным меркам. И внедорожником крайне компактным: например, в длину Lada 4x4 Urban простилается лишь на 3640 миллиметров, а в ширину — на 1680 (с зеркалами заднего вида). На фоне представленных здесь машин, у «Нивы» есть огромное преимущество — ее можно купить новой, причем не впопыхах как в случае с Jimny.