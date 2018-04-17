Peugeot анонсировал появление трехдверного варианта 208

Peugeot представила вариант нового своего хэтчбека с индексом 208.

Ожидается, что модель увидит свет ближе к 2019 году

Во многом это экспериментальная партия. Ожидается, что новая модель по габаритам будет превышать своего предшественника. Это касается как габаритов, так и величины колесной базы.

Кроме того, в догадках автомобильных экспертов существует место и для гибридного варианта.

Пока не известны детали того, где будет предложен к продаже автомобиль. Вполне возможно, что одними из первых машину смогут протестировать в реальном времени покупатели из Нидерландов.

Известно, что у Opel и Peugeot наблюдается сходство во многих компонентах. Поэтому не исключено, что обновленный хэтчбек 208 передаст часть своих достижений новому поколению Corsa. Причем, это касается не только платформы, но и прочих деталей.

Более подробно премьеру можно обсудить в 2019 году. Именно тогда обновленные экземпляры появятся в продаже.