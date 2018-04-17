Ещё
Peugeot анонсировал появление трехдверного варианта 208
Далее:
Читайте также:
Ещё

Peugeot анонсировал появление трехдверного варианта 208 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Peugeot представила вариант нового своего хэтчбека с индексом 208.
Ожидается, что модель увидит свет ближе к 2019 году
Во многом это экспериментальная партия. Ожидается, что новая модель по габаритам будет превышать своего предшественника. Это касается как габаритов, так и величины колесной базы.
Кроме того, в догадках автомобильных экспертов существует место и для гибридного варианта.
Пока не известны детали того, где будет предложен к продаже автомобиль. Вполне возможно, что одними из первых машину смогут протестировать в реальном времени покупатели из Нидерландов.
Известно, что у Opel и Peugeot наблюдается сходство во многих компонентах. Поэтому не исключено, что обновленный хэтчбек 208 передаст часть своих достижений новому поколению Corsa. Причем, это касается не только платформы, но и прочих деталей.
Более подробно премьеру можно обсудить в 2019 году. Именно тогда обновленные экземпляры появятся в продаже.
Car.ru: последние новости
На Нюрбургринг вышел новый Volkswagen Golf Ford объявил о новой платформе для Focus АВТОВАЗ показал новый седан LADA Vesta Cross
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка27
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Россияне отказываются от ОСАГО232
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение