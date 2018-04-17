MAN подготовил электрический фургон eTGE

Немецкая компания специализируется на производстве грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов, а также дизельных двигателей и коммерческих транспортных средств. Однако в качестве оснащения для последней разработки MAN используется вовсе не дизельный агрегат, а электрический аналог.