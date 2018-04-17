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MAN подготовил электрический фургон eTGE
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MAN подготовил электрический фургон eTGE 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
Немецкая компания специализируется на производстве грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов, а также дизельных двигателей и коммерческих транспортных средств. Однако в качестве оснащения для последней разработки MAN используется вовсе не дизельный агрегат, а электрический аналог.
Полностью электрическая модель марки получает название eTGE и основывается на Volkswagen Crafter. В полноразмерном фургоне установлен электрический двигатель, обеспечивающий отдачу в 134 лошадиные силы и 290 Нм крутящего момента. Предельная скорость новинки — 90 километров в час. Чтобы зарядить аккумулятор автомобиля до 80 процентов потребуется всего 45 минут от зарядной станции на 40 кВт, в то время как достичь полного заряда от 7,2 кВт зарядки можно за пять с половиной часов и от обычной розетки — практически за девять часов. Для тех, кто беспокоится об износе аккумулятора, MAN предоставляет информации о том, что после 10 лет использования или 2 000 циклов зарядки батарея теряет только 15% от изначальной емкости. Первоначально фургон eTGE будет поставляться со стандартной колесной базой и минимальной стоимостью около 69 500 евро (примерно 85 тысяч долларов). Автомобиль составит конкуренцию eSprinter, Iveco Daily Electric и Renault Master ZE.
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