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Ford объявил о новой платформе для Focus
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Ford объявил о новой платформе для Focus 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Выпуск 4 поколения Ford Focus намечен на середину будущего года.
Конструкторы обещают кардинальные изменения.
В первую очередь обращает на себя внимание обновленная платформа, которая носит название MQB Platform. Она позволит выпускать Focus с разными типами кузова: от хэтчбека и седана до спортивных вариаций.
Переход на новую платформу имеет несколько выгод.
Во-первых, сократится время для запуска в производство очередного варианта Focus.
Во-вторых, будут сэкономлены финансы для внедрения новых разработок.
Ожидается, что полноценный переход на новую платформу может произойти уже к 2023 году. При этом изменения могут затронуть не только Focus, но и других представителей модельного ряда. В качестве примера достаточно привести Escape и Edge.
Если говорить о технических деталях, то на новых вариантах Focus появятся ручной тормоз с электрическим управлением, сиденья с измененным дизайном, а также скорректированная система кондиционирования салона.
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