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Рогозин: деньги от продажи двигателей для ракет США идут на разработку новых в России
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Рогозин: деньги от продажи двигателей для ракет США идут на разработку новых в России 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Деньги от продажи российских двигателей для космических ракет США идут на разработку новых двигателей в РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир во вторник.
"Двигатель, который мы поставляем США — МК-33, мы приняли решение: мы поставляем эти двигатели, которые, на самом деле, не являются чем-то совсем уж современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. На самом деле, нам это выгоднее, чем Соединенным Штатам", — сказал он.
В ответ на вопрос, действительно ли цена двигателей составляет $10 млн, Рогозин заявил, что это коммерческая тайна, но отметил, что «примерно, да». «Космос должен оставаться вне политики», — также подчеркнул Рогозин. При этом вице-премьер подтвердил готовность прекратить поставку двигателей в США по требованию президента РФ, но пока этого не предвидится.
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