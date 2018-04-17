Nissan перейдет на мультимедиа с «Яндекс. Авто» 

Еще одна марка объявила о внедрении в машины для российского рынка отечественной мультимедиа-платформы «Яндекс. Авто». Nissan начнет осуществлять переход в этом году. Когда и на каких моделях появится новинка, пока не уточняется. Скорее всего, первыми станут вседорожники Qashqai и X-Trail — бестселлеры бренда в России.
Головные устройства на базе «Яндекс. Авто» уже устанавливаются на две модели «Тойоты» — седан Camry и кроссовер RAV4 российской сборки. Также соглашение с отечественным интернет-гигантом подписали Ford, Jaguar Land Rover, КАМАЗ и АвтоВАЗ. На «Ладах» система тоже должна появиться в этом году.
Специалисты «Яндекса» отмечают, что их детище можно адаптировать по дизайну и набору функций под требования заказчика. По умолчанию система обладает сервисами «Навигатор», «Музыка» и «Погода».