Ещё
Nissan перейдет на мультимедиа с «Яндекс. Авто»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan перейдет на мультимедиа с «Яндекс. Авто» 

CarClub 21 минуту назад
Фото: CarClub
Еще одна марка объявила о внедрении в машины для российского рынка отечественной мультимедиа-платформы «Яндекс. Авто». Nissan начнет осуществлять переход в этом году. Когда и на каких моделях появится новинка, пока не уточняется. Скорее всего, первыми станут вседорожники Qashqai и X-Trail — бестселлеры бренда в России.
Головные устройства на базе «Яндекс. Авто» уже устанавливаются на две модели «Тойоты» — седан Camry и кроссовер RAV4 российской сборки. Также соглашение с отечественным интернет-гигантом подписали Ford, Jaguar Land Rover, КАМАЗ и АвтоВАЗ. На «Ладах» система тоже должна появиться в этом году.
Специалисты «Яндекса» отмечают, что их детище можно адаптировать по дизайну и набору функций под требования заказчика. По умолчанию система обладает сервисами «Навигатор», «Музыка» и «Погода».
CarClub: последние новости
Фокус номер четыре: Ford рассекретил новый Focus Дебютировал универсал Audi A6 Avant Ford показал Focus в базовой комплектации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от ОСАГО182
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross1
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение