Внедорожник Mercedes-Maybach покажут в Пекине

Концерн Daimler выложил тизер нового « Майбаха ». Это будет долгожданный внедорожник. Полноприводник под брендом Mercedes-Maybach уже выпускался, но то была лимитированная партия уникальных кабриолетов на базе «Гелендевагена». Теперь же речь идет о серийной машине, аналоге лимузина Mercedes-Maybach S-Class, но из мира SUV.

Производитель обещал внедорожник в линейке Mercedes-Maybach еще с момента запуска суббренда. Показывая в 2016 году обновленный Mercedes GL, превратившийся в GLS, представители компании подтвердили, что именно эту модель возьмут за основу для роскошного внедорожного «Майбаха». Правда, не в текущем поколении, а уже в следующем. По времени GLS уже пора бы сменить генерацию, и для пущего интереса к машине было бы неплохим ходом начать представление с самого роскошного исполнения. Лучше Китая места для этого не найти.

На тизере можно рассмотреть фрагменты роскошной отделки интерьера, но и только. Не сообщает технических подробностей и сам производитель. Судя по всему, рецепт превращения машины в лимузин повышенной проходимости будет тот же, что и в случае с седаном: больше хрома, больше опций, дороже материалы отделки. Скорее всего, будет предусмотрена длиннобазная версия по аналогии с британским Range Rover . Она подчеркнет элитный статус автомобиля и обеспечит больший комфорт и пространство для VIP-пассажира.

Напомним, что Mercedes-Maybach также представил в 2016 и 2017 годах два концепт-кара — купе и кабриолет.