Раритетный Volkswagen T1 превратили в дальнобойный грузовик

Этот Volkswagen Transporter можно назвать самым необычным развозным автомобилем немецкой марки всех времен и народов. Из компактной машины — пикапа с однорядной кабиной, сделали дальнобойный грузовик в духе легендарных тягачей Mack, сообщает источник. За основу был взят автомобиль 1963 года выпуска. Машину отрезали по кабину и сзади установили двухосную тележку с седлом. Появилась высокая хромированная решетка радиатора. Двигатель рабочим объемом 1600 см куб оставили. Интерьер сделали тоже в духе дальнобойных тягачей, обильно украсив его кожей. Самое интересное — это большой рычаг переключения передач. А на приборной панели красуется табличка схемы переключения 16-ступенчатой трансмиссии Eaton Fuller, с делителем и половинками. Правда, это всего лишь эффектный декор.

Изюминка Volkswagen Transpoter в духе американского трака — алюминиевый полуприцеп, который представлял собой комфортабельный кемпер — с диваном, столиком и кондиционером. Диковинный седельный тягач из Volkswagen Transporter был сделан в далекие 70-е гг. и в свое время даже попал на страницы известного журнала Hot Rod Magazine. Машина дожила до наших дней, хотя и без полуприцепа, и даже недавно появилась в продаже на eBay , пишет carakoom.com.

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Раритетный Volkswagen T1 превратили в дальнобойный грузовик