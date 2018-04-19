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Продажи электромобилей в России в январе-марте выросли на 23% — до 16 машин
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Продажи электромобилей в России в январе-марте выросли на 23% — до 16 машин 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, в I квартале 2018 г. объем российского рынка новых электромобилей составил 16 единиц. Это на три машины, или 23%, больше за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самым популярным электрокаром в нашей стране является Nissan Leaf — за первые три месяца нынешнего года россияне приобрели девять новых таких экземпляров. Оставшиеся семь реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla, в том числе пять кроссоверов Model X и два седана Model S.
«За отчетный период семь электрокаров было продано в Москве и Подмосковье, три — в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей», — добавили в пресс-службе.
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