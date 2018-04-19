Продажи электромобилей в России в январе-марте выросли на 23% — до 16 машин

«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, в I квартале 2018 г. объем российского рынка новых электромобилей составил 16 единиц. Это на три машины, или 23%, больше за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самым популярным электрокаром в нашей стране является Nissan Leaf — за первые три месяца нынешнего года россияне приобрели девять новых таких экземпляров. Оставшиеся семь реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla , в том числе пять кроссоверов Model X и два седана Model S.

«За отчетный период семь электрокаров было продано в Москве и Подмосковье, три — в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей», — добавили в пресс-службе.