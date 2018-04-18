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Tesla второй раз с начала года остановила сборку Model 3
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Tesla второй раз с начала года остановила сборку Model 3 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В компании пояснили, что во время приостановки выпуска электромобилей будет улучшена автоматизация и устаренены сдерживающие факторы для последующего роста объемом производтсва. Как сообщает The New York Times, после модернизации рабочие будут собирать по 5 тыс. машин в неделю. На такую мощность предприятие намерено выйти к концу второго квартала. Для сравнения, за последнюю неделю марта с конвейера сошло всего 2 тысячи электромобилей.
Напомним, это уже вторая остановка производства Model 3 в 2018 году — первый раз сборку приостанавливали в феврале.
Как сообщал «Авторамблер», с конца зимы Tesla начала принимать заказы на Model 3 в России. Стоимость электромобилей по предзаказу составляет от 3,8 млн рублей и 5,5 млн рублей в зависимости от модификации.
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