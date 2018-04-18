Tesla второй раз с начала года остановила сборку Model 3

В компании пояснили, что во время приостановки выпуска электромобилей будет улучшена автоматизация и устаренены сдерживающие факторы для последующего роста объемом производтсва. Как сообщает The New York Times, после модернизации рабочие будут собирать по 5 тыс. машин в неделю. На такую мощность предприятие намерено выйти к концу второго квартала. Для сравнения, за последнюю неделю марта с конвейера сошло всего 2 тысячи электромобилей.

Напомним, это уже вторая остановка производства Model 3 в 2018 году — первый раз сборку приостанавливали в феврале.