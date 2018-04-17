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У «Теслы» снова проблемы со сборкой Model 3: конвейер остановят
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У «Теслы» снова проблемы со сборкой Model 3: конвейер остановят 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Tesla решила приостановить сборку электрокара Model 3 на несколько дней. Как сообщает The New York Times, производитель намерен «улучшить работу автоматики и устранить ‘’бутылочные горлышки’’, мешающие росту объемов выпуска».
За последнюю неделю марта «Тесла» собрала около двух тысяч экземпляров Model 3 (вместо запланированных 2,5 тысячи), однако к концу второго квартала этого года компания рассчитывает выпускать до пяти тысяч таких автомобилей в неделю. Глава марки Илон Маск утверждает, что за весь год с конвейера сойдут «сотни тысяч» Model 3.
Проблемы с производством Model 3 у «Теслы» возникли практически сразу после запуска машины в серию: в третьем квартале 2017 года компания выпустила всего 260 экземпляров вместо запланированных полутора тысяч. На данный момент собрано в общей сложности около 10 тысяч Model 3.
В феврале этого года стало известно, что «Тесла» все еще не может выйти на нужные объемы выпуска из-за оборудования, которое не доставили из Германии.
Tesla Model 3 — самая доступная модель бренда, на которую оформили свыше полумиллиона предзаказов. По итогам первого квартала 2018 года этот автомобиль стал самым продаваемым электрокаром США.
Топовая версия седана комплектуется 262-сильным двигателем, который питается от литий-ионных батарей емкостью 50 или 75 киловатт-часов. Цены на электромобиль начинаются с 35 тысяч долларов.
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