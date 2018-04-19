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В России стали покупать больше электромобилей
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В России стали покупать больше электромобилей 

BFM.RU 7 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В России в первом квартале 2018 года заметно выросли продажи новых электромобилей. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», новых электрокаров купили 16 единиц. Это 23% или на 3 экземпляра больше, чем за тот же период прошлого года.
Самым популярным электрокаром в России является Nissan Leaf — за первые три месяца нынешнего года россияне приобрели девять автомобилей. Оставшиеся 7 реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla, в том числе 5 кроссоверов Model X и 2 седана Model S.
7 электрокаров была продано в Москве и Подмосковье, 3 — в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей.
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