Выпуск электрокаров Tesla Model 3 вырастет в июне в 3 раза

Илон Маск объяснил приостановку производства Tesla Model 3 на нескольких заводах подготовкой к увеличению производства до 6 тысяч единиц в неделю к концу июня, сообщает издание Electrek со ссылкой на письмо Маска сотрудникам компании.

В настоящий момент Tesla производит 2 тысячи автомобилей Model 3 в неделю.

Маск написал в письме, что на двух заводах компании на 3-5 дней будет остановлено производство для комплексного обновления оборудования. «Это должно привести к производству 3-4 тысяч автомобилей Tesla Model 3 в неделю в следующем месяце. Еще одна серия обновлений в конце мая должна позволить нарастить производственную мощность в 6 тысяч автомобилей Model 3 в неделю к концу июня», — считает Маск.

Накануне СМИ сообщили, что Tesla приостановит производство машин Model 3 для запланированного устранения неполадок. На прошлой неделе гендиректор компании Илон Маск заявил, что производство электромобилей Tesla модели Model 3 может увеличиться в три или четыре раза уже в следующем квартале.