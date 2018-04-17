Обновлённый Mitsubishi L200 получит дизайн в стиле кроссвэна Xpander

В Сети появились фотографии с тестов рестайлингового грузовика японской марки.

Снимки модернизированного L200 (на некоторых рынках модель известна как Triton) были сделаны в Австралии, их опубликовал на своей странице в Facebook журналист Роберт Пеппер. Судя по всему, переднюю часть пикапа оформили в стиле недавних новинок Mitsubishi — кроссвэна Xpander и «паркетника» Eclipse Cross. В частности, L200 получил двухъярусную головную оптику.

Пока нет информации о том, будут ли изменения в моторной гамме пикапа. Нынешний глобальный L200 оснащается бензиновым двигателем 2.4 MPI (132 л.с.), турбодизелями 2.4 (181 л.с.) и 2.5 (110, 128, 136 или 178 л.с.). Моторы сочетаются с пяти— или шестиступенчатой «механикой», пятиступенчатым «автоматом». Для пикапа предусмотрено два варианта трансмиссии: Easy Select с жестко подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала и Super Select с межосевым дифференциалом.

В России модель продают с дизелем 2.4, причем у «нашей» модели помимо 181-сильного варианта есть версия, дефорсированная до 154 л.с. Цена пикапа 2018 года выпуска — от 1 829 000 рублей.

Дата премьеры рестайлингового «японца» пока не объявлена. Скорее всего, модель представят уже в этом году. Напомним, Mitsubishi L200 актуального, пятого, поколения дебютировал в 2014-м, производство пикапа налажено в Таиланде.

По итогам 2017 года грузовик Mitsubishi занял третье место по продажам в своем сегменте в России: в нашей стране было реализовано 1 642 пикапа L200. Первая строчка в прошлом году досталась УАЗ Пикап (3 750 единиц), вторая — Toyota Hilux (3 495 штук). Однако по итогам первого квартала 2018-го L200 лидирует среди пикапов в РФ: с января по март продано 1 074 автомобиля Mitsubishi, 859 машин УАЗ Пикап и 615 единиц Toyota Hilux.

Ранее Mitsubishi представила особую версию L200 — Barbarian SVP II. Такой пикап предназначен только для британского рынка.

По материалам: www.kolesa.ru