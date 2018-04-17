Новый Volkswagen Golf запечатлен на шпионских снимках

Тестируемый прототип Volkswagen Golf был замечен во время последних испытаний и представлен в виде неофициальных фотографий.

В любом случае, конечный вариант автомобиля будет значительно отличаться от опубликованных снимков, однако, по предварительным данным он унаследует некоторые черты концепции Volkswagen Golf GTE Sport, представленной в 2015 году в рамках фестиваля Wörthersee Tour. Отмечается, в качестве основы для следующего поколения Golf используется модульная платформа MQB.

В данный момент немецкая компания тестирует автомобиль с цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с широким дисплеем и дополнительным экраном, отвечающим за климат-контроль. Такой вариант дизайна и оснащения салона использовался в концептуальной модели Golf R Touch 2015 года. Текущий внешний вид, как и внутренняя настройка является временной и для производственной версии будет пересмотрена.

Пока нет информации, кающейся силовых агрегатов, но ожидается, что под капотом нового Volkswagen Golf расположатся бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, причем плагин-гибридная версия также станет частью линейки. Предстоящий автомобиль войдет в серийное производство в июне 2019 года и будет собираться на заводе компании в Вольфсбурге, Германия.